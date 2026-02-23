Canlı
        Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:17
        Borsa güne yükselişle başladı

        Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 yükselişle 13.934,06 puandan tamamladı.

        Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,11 puan ve yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

        Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,44 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık seyirle başlarken, yurt içinde pay piyasaları küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

        ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından, Trump'tan gelen yeni bir tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

        1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

        Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk algısının yükselmesine neden oldu.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Arnavutköy'de kardeşini öldüren Uğur, Silivri'de ölü bulundu

        ARNAVUTKÖY'de kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA) 

