Borsa İstanbul çalışma saatleri

Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve tahvil, döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yerdir.

Borsalar belli seans saatleri arasında işlem gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul’un da belirli bir seans saati uygulaması bulunuyor. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebiliyor.

Peki Borsa İstanbul'un çalışma saatleri nedir? Borsa İstanbul, saat kaçta açılır kaçta kapanır?

BORSA İSTANBUL MESAİ SAATLERİ

Borsa İstanbul'da resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonu hariç sabah 09.40–akşam 18.05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Borsa İstanbul seansları şöyledir:

09.40-09.55 Açılış Seansı Emir Toplama,

09.55-10.00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme,

10.00-13.00 Sürekli İşlem,

13.00-13.55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama),

13.55-14.00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme,

14.00 - 18.00 Sürekli İşlem, 18:01-18:05 Kapanış Seansı

BORSA İSTANBUL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Borsa İstanbul A.Ş, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Borsa İstanbul'a, 0212 298 21 00 telefon numarasıyla da uluşabilirsiniz.