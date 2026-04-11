Borussia Dortmund: 0 - Bayer Leverkusen: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 11.04.2026 - 18:26
Leverkusen'e galibiyeti getiren golü Robert Andrich kaydetti. Ayrıca Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Dortmund'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 64 puanda kaldı. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Leverkusen ise 52 puana yükseldi.
Ligin 30. haftasında Dortmund deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Augsburg'u ağırlayacak.
