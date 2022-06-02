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Boston Celtics Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NBA'de final zamanı geldi çattı. Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics; final serisi ilk maçında bu gece yarısı karşı karşıya geliyor. Peki, basketbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Boston Celtics Golden State Warriors maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Boston Celtics Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Boston Celtics Golden State Warriors maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen zorlu maç öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Boston Celtics Golden State Warriors mücadelesi ile ilgili detaylar...

B.CELTICS G.S.WARRIORS MAÇI NE ZAMAN?

Boston Celtics Golden State Warriors NBA final serisi ilk maçı bu gece yarısı TSİ: 04.00'de başlayacak.

B.CELTICS G.S.WARRIORS MAÇI HANGİ KANALDA?

Boston Celtics Golden State Warriors final serisi S-Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

2022 NBA FİNAL SERİSİ TAKVİMİ

1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Çarşamba TSİ: 04.00

2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00

3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00

4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00

5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)

6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)

7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)

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