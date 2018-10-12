Google’ın 2013 yılının Aralık ayında 500 milyon dolara satın aldığı ve 2017 yılında Softbank'a sattığı Boston Dynamics’in insansı robotu önemli Atlas, bir aşamayı daha başarıyla geçti.

Boston Dynamics’in yeni yayınladığı videoda iki ayaklı insansı robot, önüne yerleştirilmiş kütük üzerinden zıplayıp geçebilirken, farklı yükseklikteki kutuların da üstüne seri hareketlerle çıkabiliyor.

İşte Boston Dynamics’in Atlas’ının son videosu:

Robotik teknolojilerle yapay zekanın bir araya getirilmesinden doğan Atlas, vücudundaki ve kafasındaki sensörlerle engelleri algılayabiliyor ve kendi yolunu bulabiliyor.

1.5 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındaki insansı robot Atlas ile ilgili paylaşılan son videoda, Atlas’ın ortalama 40 cm yükseklikteki engelleri rahatlıkla aştığı görülüyor.

Softbank bünyesine girdikten sonra geliştirme çalışmaları devam eden Boston Dynamics’in Atlas’ı, daha önce karda yürürken dengesini sağlama, koli taşıma, arkadan aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkma gibi aşamaları da başarıyla geçmişti.

Her ne kadar Google tarafından elden çıkarılmış olsa ve henüz kim tarafından ve hangi amaçlarla kullanılacağı netleşmese de Boston Dynamics’e olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Şirketin dün akşam YouTube üzerinden paylaştığı son videonun, kısa sürede 1 milyona yakın izlenme sayısına ulaşması da bunun bir göstergesi.

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇTİ?

Boston Dynamics şirketinin insansı robot teknolojilerinde şu ana kadar aldığı yolu Atlas'ın aşağıdaki eski videolarından da görmek mümkün:

Atlas’ın 2015 yılındaki hali

Atlas’ın 2016 yılındaki hali

Atlas’ın 2017 yılındaki hali

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