AA

BP Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına ücretsiz akaryakıt temin edecek.

BP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayat kurtaran çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul'da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışında bulunacak.

Söz konusu bağış, nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy, bu dönemin toplumların ve şirketlerin birlikte çalışmasını gerektiren bir dönem olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor, Sağlık Bakanlığımız ile Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz."

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