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Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 47,20 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 48,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 47,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 44,59 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün ve yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği ve gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Dün OPEC+ grubu ülkelerinin varılacak nihai karar öncesinde fikir birliğini güçlendirmek üzere Suudi Arabistan ve Rusya'nın son dakika çağrısıyla bir araya geldiği ancak bazı ülkelerin itirazları nedeniyle grup içerisinde ortak bir karara varılamadığı belirtiliyor.

Daha önce çeşitli nedenlerle üretim miktarının artırılmasını dile getiren bazı üye ülkeler nedeniyle toplantıların çekişmeli geçmesi beklense de şu anda günlük 7,7 milyon varil olan kesintinin en az 3 ay daha uzatılması kararında mutabakat sağlanacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 47,41 ile 47,84 dolar aralığının direnç, 46,98 ile 46,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.