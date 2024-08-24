Brighton-Manchester United: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmayı, 2-1'lik skorla ev sahibi Brighton kazandı.

Brighton 32'de Danny Welbeck ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 60'ta Amadou Diallo ile yanıt verdi ve durum 1-1'e geldi.

90+5'te sahne alan Joao Pedro, attığı kafa golüyle Brighton'ı zafere taşıyan isim oldu.

Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan Brighton puanını 6'ya çıkarırken, Manchester United 3 puanda kaldı.