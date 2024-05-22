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        Haberler Bilgi Bu akşam televizyonda ne var? 22 Mayıs 2024 TV yayın akışı ile bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda ne var? 22 Mayıs Çarşamba dizi ve filmleri

        22 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda birçok seçenek var. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, sinemaseverler için de farklı seçenekler yer alıyor. İşte, 22 Mayıs 2024 TV akışı ile bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:49
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        TAŞ KAĞIT MAKAS

        Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 12. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Azad’ı ikna etmeyi başaran Umut, sonunda babası için yeniden yargılamanın önünü açar. İlk duruşma yaklaşırken, davadaki en önemli kozu olan Azad’ı Emirkıranlar’dan saklamak zorundadır.

        Yeniden yargılama haberi, Emirkıranlar’ın tüm gündemini alt üst eder. Hem Azad’ın ihaneti hem de Rüya’nın gerçekleri öğrenmesi, Emirkıran ailesinin içinde çözülmelerin başlamasına sebep olur. Fecir, bir an önce Azad’ı bulmak zorundadır.

        Geçmişteki kazanın izini sürmeye devam eden Harun Yakar, o günleri aydınlatabilmek için Umut’a ihtiyaç duyar. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, yeni bir anlaşma yaparlar.

        Yeniden yargılamanın ilk duruşması yaklaşırken, iki taraf için de zaman daralmaya başlar. Umut ilk duruşmada istediğini alabilecek midir?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Taş Kağıt Makas

        00:15 İnci Taneleri

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:45 Bodrum Masalı

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        SANDIK KOKUSU

        SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 23. bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sandık Kokusu'nun 22. Bölümünde; Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu’ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman’ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz’i almak için Süleyman’ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla’ya tepkisi çok sert olur. Reha’ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Bahar

        03:00 Sandık Kokusu

        05:30 Aziz

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        KURULUŞ OSMAN

        Kuruluş Osman 161. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de olacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        03:00 Maraşlı

        05:20 Kalp Yarası

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        HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI

        Yeşilçam'ın efsane yapımlarımdan biri olan Hababam Sınıfı'nın seri filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, bu akşam saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Özel Çamlıca Lisesi’nin en ‘özel’ sınıfı olan Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar’ yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit’in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca’nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

        22:30 Yalı Çapkını

        01:00 İstanbullu Gelin

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

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        KONG: KAFATASI ADASI

        Yabancı bir sinema filmi olan Kong: Kafatası Adası, bu akşam TRT1 ekranlarında olacak, film saat 20.00'de başlayacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:20 Uğurlugiller

        06:50 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası

        22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01:30 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası

        03:15 Gönül Dağı

        05:35 Seksenler

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        SURVIVOR ALL STAR

        TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 Survivor All Star 2024

        11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        05:30 Dizi

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        ŞAHANE HAYATIM

        Şahane Hayatım 28. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Şebnem ve Melisa Didem’in savaş ilanına karşılık vermeye karar verir. Çocuklarıyla tehdit edildikten sonra merhametini kaybeden Şebnem, Didem’i en zayıf yerinden vurmaya kararlıdır. Onur’la evlenen Didem, cemiyete takdim edileceği gecede hayatının şokunu yaşar. Şebnem ve Melisa Didem’i yok etmek için her türlü riski göze alırken hiç ummadıkları bir müttefikleri olacaktır.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Şahane Hayatım

        00:15 Hudutsuz Sevda

        02:45 Tetikçinin Oğlu

        05:00 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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