TAŞ KAĞIT MAKAS

Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 12. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azad’ı ikna etmeyi başaran Umut, sonunda babası için yeniden yargılamanın önünü açar. İlk duruşma yaklaşırken, davadaki en önemli kozu olan Azad’ı Emirkıranlar’dan saklamak zorundadır.

Yeniden yargılama haberi, Emirkıranlar’ın tüm gündemini alt üst eder. Hem Azad’ın ihaneti hem de Rüya’nın gerçekleri öğrenmesi, Emirkıran ailesinin içinde çözülmelerin başlamasına sebep olur. Fecir, bir an önce Azad’ı bulmak zorundadır.

Geçmişteki kazanın izini sürmeye devam eden Harun Yakar, o günleri aydınlatabilmek için Umut’a ihtiyaç duyar. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, yeni bir anlaşma yaparlar.

Yeniden yargılamanın ilk duruşması yaklaşırken, iki taraf için de zaman daralmaya başlar. Umut ilk duruşmada istediğini alabilecek midir?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Bodrum Masalı