Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan ve 14 hafta yenilmeyerek üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi olan Galatasaray bu haftaki fikstürde yer almıyor. TFF tarafından açıklanan maç fikstüründe Galatasaray'ın yer almaması "Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, bay mı geçiyor?" sorularını akıllara getirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...