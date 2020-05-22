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Bayram denince akla gelen harçlık geleneğinde bu bayram, uzaktan harçlık isteme/gönderme özelliği öne çıkacak. Turkcell tarafından hayata geçirilen mobil ödeme sistemi Paycell, koronavirüs ile mücadele kapsamında bu yıl bayramı evlerinde geçirecek kullanıcılar için temassız ve dijital harçlık isteme/gönderme teknolojisini kullanıma sunuyor.

Paycell’in ‘Harçlık İste/Harçlık Gönder’ özelliği sayesinde ebeveyn ve akrabalardan, rehbere kayıtlı cep numaralarını kullanarak, bayram harçlığı istenebiliyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan duyuruda, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya Paycell tarafından, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verileceği belirtildi.

NASIL HARÇLIK İSTENİYOR?

Paycell uygulamasında bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan ‘Harçlık İste’ özelliğine girip, rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli oluyor. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişinin uygulamada yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletiliyor. Harçlık istenen kişi Paycell uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek ‘Para Gönder’ adımından yine cep numarasını kullanarak gönderim yapabiliyor.

Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcıların yeni nesil ödeme platformlarına gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, uygulama ile ilgili şunları söyledi:

“Uygulamamızla hayatın içinde ihtiyaç duyulan alanlarda yenilikçi teknolojilerle yer almaya çalışıyoruz. Bu amaçla da bu bayram ülkemizin bayram harçlığı gönderme ve toplama geleneğini sürdürebilmesi için hem büyüklerimizin hem küçüklerimizin yanında olacağız. Sunduğumuz çözümlerden biri olan ‘Harçlık İste’ sayesinde kullanıcılarımız tanıdıklarından, mesaj atar gibi kolay bir yöntemle harçlık isteyebilecek” dedi.