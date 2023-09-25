Bu yöntemle Whatsapp konuşmalarınızı gizleyin! İşte 'Sohbet Kilidi' özelliği

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Whatsapp'ta konuşmalarınızı gizlemek için yapabileceğiniz çok basit bir işlem var. Üstelik bu tamamen konuşmaya özgü bir uygulama ve diğer sohbet ettiğiniz kişileri etkilemiyor.

Sohbet kilidi denilen bu uygulama ile seçtiğiniz sohbeti Face ID veya parmak izi yöntemleri ile kilitleyebilirsiniz. Bu sayede telefonunuz bir başkasında bile olsa özel alanınızı güvenle koruyabilirsiniz.