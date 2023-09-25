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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bu yöntemle Whatsapp konuşmalarınızı gizleyin! İşte 'Sohbet Kilidi' özelliği - Teknoloji Haberleri

        Bu yöntemle Whatsapp konuşmalarınızı gizleyin! İşte 'Sohbet Kilidi' özelliği

        Whatsapp'ta bir kişi ile olan konuşmalarınızı güvenle korumak istiyorsanız, bunun çok basit bir yöntemi var. Birkaç saniye içerisinde sohbet kilidi özelliğini etkinleştirerek, konuşmalarınıza sizden başkasının ulaşmasını engelleyebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:05
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        Whatsapp'ta konuşmalarınızı gizlemek için yapabileceğiniz çok basit bir işlem var. Üstelik bu tamamen konuşmaya özgü bir uygulama ve diğer sohbet ettiğiniz kişileri etkilemiyor.

        Sohbet kilidi denilen bu uygulama ile seçtiğiniz sohbeti Face ID veya parmak izi yöntemleri ile kilitleyebilirsiniz. Bu sayede telefonunuz bir başkasında bile olsa özel alanınızı güvenle koruyabilirsiniz.

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        SOHBET KİLİDİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

        Sohbet kilidini; ilgili sohbetin, 'sohbet bilgisi' bölümüne girerek etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

        Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.

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        Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

        Sohbet bilgisi > Sohbet kilidi’ne dokunun.

        'Bu sohbeti parmak izi ile kilitle' veya 'Bu Sohbeti face ID ile kilitle'ye dokunun.

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        Kilitlenmiş sohbetler klasörü ise Whatsapp sayfanızın en üstünde yer alır ve klasöre giriş yapmak istediğinizde sizden şifre ister.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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