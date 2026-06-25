Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran 2026 günün maçları | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
25 Haziran 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gözü günün maç programına çevrildi. Yerli ve yabancı organizasyonlarda oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?", "Bugün kimin maçı var?" ve "Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Haziran Perşembe gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...
Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:00 Güncelleme:
1
Günün maçları futbol gündemini yakından takip edenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 25 Haziran 2026 tarihli maç programını merak eden sporseverler, bugün oynanacak karşılaşmaların saatlerini ve yayınlanacağı kanalları öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün maç programı...
2
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
25 Haziran Perşembe:
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00
3
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00