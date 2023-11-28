Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var ve hangi kanalda yayınlanacak? 29 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları... - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 29 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları...

        Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için beklenen gün geldi çattı. Birbirinden önemli maçların oynanacağı günde 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Son 16 turu için kritik öneme sahip günde hangi maçların saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk günü için beklenen gün geldi çattı. Milli ara sonrası yerel liglerin ilk haftasının geride kalmasının ardından şimdi da Avrupa kupaları heyecanı başlıyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...

        2

        E GRUBU

        20:45 Lazio - Celtic (Exxen)

        23:00 Feyenoord - Atletico Madrid - (Exxen)

        F GRUBU

        23:00 PSG - Newcastle United (Exxen)

        23:00 Milan - B.Dortmund (TV8,5)

        3

        G GRUBU

        23:00 Young Boys - Kızılyıldız - (Exxen)

        23:00 Manchester City - RB Leipzig (Exxen)

        4

        H GRUBU

        20:45 Shakhtar - Antwerp (TV8,5)

        23:00 Barcelona - Porto (Exxen)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi
        İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!