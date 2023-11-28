Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 29 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için beklenen gün geldi çattı. Birbirinden önemli maçların oynanacağı günde 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Son 16 turu için kritik öneme sahip günde hangi maçların saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk günü için beklenen gün geldi çattı. Milli ara sonrası yerel liglerin ilk haftasının geride kalmasının ardından şimdi da Avrupa kupaları heyecanı başlıyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...
E GRUBU
20:45 Lazio - Celtic (Exxen)
23:00 Feyenoord - Atletico Madrid - (Exxen)
F GRUBU
23:00 PSG - Newcastle United (Exxen)
23:00 Milan - B.Dortmund (TV8,5)
G GRUBU
23:00 Young Boys - Kızılyıldız - (Exxen)
23:00 Manchester City - RB Leipzig (Exxen)