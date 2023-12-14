Bugün okullar tatil mi? 14 Aralık 2023 İstanbul'da okul var mı, okullar tatil mi edildi ve nerelerde?

Bugün okullar tatil mi? 14 Aralık 2023 İstanbul'da okul var mı, okullar tatil mi edildi ve nerelerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "14 Aralık Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 14 Aralık Perşembe okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

Okullar tatil olup olmadığıyla ilgili olarak 14 Aralık Perşembe günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz içerisine eklenecektir.

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SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 10-16 Aralık tarihleri arasında Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI KENTLER İÇİN KUVVERTLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji bilgilerine göre Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.