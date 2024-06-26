Burak Sergen: Mutluluğun fotoğrafları
Yaklaşık bir ay önce evlenen Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen'in balayı tatili devam ediyor. İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan çift yeni fotoğraflar paylaştı
Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban Sergen ile evlenmişti.
Ünlü oyuncu, Gizem Şağban Sergen ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuştu.
Çiftin, balayında öncelikle yurt içi seyahatleri ardından da yurt dışı seyahatleri olacağı öğrenilmişti.
Burak Sergen ve eşi, Ege koylarındaki tekne gezisinin ardından rotalarını İspanya'ya çevirmişti.
Eşiyle Barcelona'ya giden ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.
Burak Sergen yayımladığı karelere, "Mutluluğun fotoğrafları" notunu düştü.