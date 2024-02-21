Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

"SADECE 3 PUANIN DEĞİL, 1 PUANIN DA ÇOK DEĞERLİ OLDUĞU HAFTALARA GİRDİK"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Biz kesinlikle bütün planımızı kazanma üzerine yaptık ve oyunumuzla da bunu belli ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk devre bunu gösterdiğimize inanıyorum. İkinci devre biraz düştük. Bu da skorun verdiği rehavetten psikolojik olarak. Rakip takımın da gösterdiği bir reaksiyondan dolayı oldu ama biz istediğimizi aldık. Çok mutluyuz. Başakşehir maçından sıyrıldık ve Ankaragücü maçına konsantre olduk. Ankaragücü maçını kazanıp hedeflerimizle alakalı konuşmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Ne söylediysek planımıza harfiyen uyup ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok değerli bir oyuncu grubu var. Bunun şansımız olduğunu düşünüyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz" dedi.

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MKE Ankaragücü maçı öncesinde taraftarlara seslenen Yılmaz, "Ankaragücü çok değerli ve çok büyük bir camia. Çok değerli bir hocaları var. Emre ağabey, benim de ağabeyimdir. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Cumartesi günü stadın dolu olduğu, sonuna kadar bizi destekleyecekleri bir maç olmasını bekliyorum. Onların bize desteği, bizim de oynayacağımız mücadele ile oyunun onlara yakışacağını düşünüyorum. İnşallah stadımız dolu olur" diye konuştu.