Bursaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Devrenin son saniyesinde Badou'nun golü gelmese G.Saray maçı çeviremeyebilirdi. 2. yarı ise ligin 2. devresinden bu yana takımı taşıyan Belhanda-Feghouli ikilisi başrole çıktılar. Feghouli takımın en yetenekli ismi. Bu kalitesini form olarak yansıttığında takımı adına fark yaratan isim oluyor. Nitekim attığı mükemmel golle G.Saray'ı yeniden şampiyonluk potasına iyiden iyiye soktu.
G.Saray'ın duble yapacağını söyleyen bir yorumcuyum. Başakşehir gerçekten iyi oynuyor. Rakipleri G.Saray değil de Beşiktaş ya da F.Bahçe olsa "Şampiyon olurlar" derdim. Ancak son düzlüğü iyi koşan bir rakipleri var. Biz futbolseverleri şahane bir 8 hafta bekliyor.
MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray’ın tıpkı Hamza Hamzaoğlu dönemindeki gibi son düzlükte sorunu çözme iradesi koyduğu kesin. O gün hep gol yiyen bir takımken, 6 haftada kaleyi kapatmışlardı. Dün de deplasmanda gol atmakta zorlanan bir takım olarak 2-0’dan bir dönüş yaptılar.
Büyük takımları var eden büyük hikayelerdir. İşte buna tarih denir. Dün de yarışta kalmalarına sebep veren bir müthiş geri dönüştü. Hikayeler bitmez.
ERMAN TOROĞLU: Türkiye'de bu kabiliyetsiz hakemlere VAR geldi. VAR geldikten sonra şunu görüyorum ki hem de çok net biçimde bunlarda karakter eksikliği var. Emre Taşdemir elle kolla net bir penaltı yapıyor. Hakem Arslanboğa görmüyor. VAR'ın başındaki Cüneyt Çakır da görmüyor.
Galatasaray'ın penaltı olan pozisyonunu hakem vermiyor ama Cüneyt Çakır hiç sektirmiyor. Penaltıyı verdiyor. Aynı Emre bir sarı kart görüyor. Dakika geliyor 73'e. Bu sefer net ikinci sarıyı görmesi lazım. Hakemden tık yok.. Yahu hakemler utanın. Hem maçtan para alıyorsunuz hem VAR'dan. Sonra da kul hakkı çalıyorsunuz.
AHMET ÇAKAR: Maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı çok iyi buldum. Gerçekten başarılı maç yönetti. VAR'ı mükemmel kullandı. Belhanda'ya yapılan hareket penaltıydı, o fark edemedi ama VAR 'git bak' dedi ve doğru kararı verdi.
Ama dün şampiyonluk yarışını ilgilendiren bir maç daha oynandı. Son saniyelerde Başakşehir lehine Kayserili Sapunaru'nun elle oynadığı gerekçesiyle bir penaltı verildi. Dün gece maçta da benzeri bir penaltı pozisyonu Emre Taşdemir'le yaşandı. Kayseri'de VAR hakemi bir daha bak dedi, dün geceki ise oralı bile olmadı. Bu nasıl çifte standarttır?
Cüneyt Çakır’a soruyorum, Bursaspor maçında Emre Taşdemir’in pozisyonu penaltı değil mi? Geçen sene sen Bayern Münih maçında böyle bir penaltıyı vermedin, hakem de hata yapabilir insandır dediler. Neden VAR’a çağırmadın?
DENİZ ÇOBAN: Maçın 35. dakikasında Sakho’nun ortasında Emre Taşdemir’in eline gelen topta hakem oyunu devam ettirdi. Emre her ne kadar elini vücuduna kapatmaya çalışsa da elinin topa doğru bir hareketi vardı. Penaltı verilse daha doğru olurdu.
Maçın 54. dakikasında Aytaç’ın, Belhanda’ya müdahelesi net bir penaltıydı. Hakemin gözünden kaçtı ama VAR’ın gözünden kaçmadı. 72. dakikada daha önceden sarı kartı olan Emre, Bursasporlu Badji’ye faul yaptı. Hakem Suat Arslanboğa, avantaj oynattı. Top oyun dışına gittikten sonra rakibinin umut vaadeden atağını önlediği için ikinci sarı kartı göstererek oyundan atması gerekiyordu.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, geriden gelip, bu zor deplasmanda kazanarak, üstelik de bana göre santrforsuz oynayarak, zirve yarışında rakibinin de puan kaybıyla iddiasını iyice canlandırmış oldu. Ben Galatasaray'da en çok Donk, Ndiaye ve Feghouli'yi beğendim.
Hakem Suat Arslanboğa'nın genel yönetimi vasattı. Alışılmış şekilde takdir haklarını büyük takım lehine kullandı. Emre'yi ikinci sarıdan ihraç etmeyerek, bu konudaki hünerini bir kere daha gösterdi.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 maçı kazanmasını kimse başarı öyküsü olarak adlandırmasın..
Soyunma odalarındaki sihir yine ön plana çıktı, Fatih Terim başta Belhanda-Feghouli olmak üzere bence her oyuncuya gereken çıkışı yaptı. İkinci yarı daha takım gibi düşünen, mücadeleyi bir bütün halinde yapan bir Galatasaray sahaya yansıdı. Belhanda toparlandı, Feghouli de kendine geldi..
HAKAN ÜNSAL: Diagne problemini çözmek şampiyonluk düğümünü çözmek demek. Galatasaray haftalardır kenar ve orta saha oyuncuları ile kazanıyor. Bu istatistik, bir takımı şampiyon yapan kriterdir. Fakat, öndeki oyuncu hem skor üretmede hem de oyun organizasyonunda yoksa problem var demektir.
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