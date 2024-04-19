Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 buzağı desteği ne kadar ve başvurular ne zaman bitecek?
Buzağı desteği ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. Tarım ve Ormanc Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 2023 yılı buzağı desteklemesi 2. Dönem başvuruları 1 Nisan itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru süreci devam ederken gözler "Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 buzağı desteği ne kadar?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen buzağı desteği başvuruları 1 Nisan'da başladı. En az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağıların faydalanabildiği yardıma dair "Buzağı desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Bakanlığımız tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 2023 yılı buzağı desteklemesi 2. Dönem başvuruları 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. 1. Dönem başvuru yapamayan yetiştiriciler 17 Haaziran 2024 tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir.
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yetiştiricilerden herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vb.) bağlı olanlar örgütleri vasıtasıyla, herhangi bir yetiştirici yetiştirici/üretici örgüt üyeliği bulunmayan yetiştiriciler ise doğrudan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceklerdir. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiricilerin 2. Dönem başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Buzağı desteği ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.