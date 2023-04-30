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Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

Netflix’in yeni projelerinden biri olan Terzi’de başrol olarak ter alan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün dizinin galasına katıldı. Ünlü oyuncu tercih ettiği kombiniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün üstlendiği Terzi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Heyecanla beklenen dizinin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolü olduğu dizinin galasında tercih ettiği tişörtlü kombiniyle, sevenlerinden geçer not alamadı.
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Netflix için "Centilmen" filminden sonra "Kübra" dizisini çeken Ulusoy yeni imajıyla galaya katılım gösterdi. Siyahlara bürünen ünlü oyuncu, Che Guevara baskılı tişört, gömlek, deri ceket ve şapkalı bir kombinle galaya gelmeyi tercih etti.
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

    Bir hayli kilo aldığı görünen Çağatay Ulusoy, tercih ettiği kombiniyle de sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü oyuncunun tarzı beğenilmedi.
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

    İşte Çağatay Ulusoy'un tercih ettiği kombini...
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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