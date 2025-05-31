Çağla Şıkel'den itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel, katıldığı bir programda şiddete maruz kaldığını söyledi. Şıkel; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM Şıkel; "Kadın olarak güçlü olmanın bedelini ödedin mi?" sorusunu da şu cevabı verdi: Bu bir tercih değildi. Babamın ani kaybı, hayatımın devrimi. Güçlü kadın demek yaşadığın şeylerin farkına varıp düştüğün yerden kalkıp devam edebilmektir. Verdiğim kararların arkasında durduğumu görmeyi seviyorum.