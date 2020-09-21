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Karanlık internet (Dark web),adı gibi pek çok karanlık hizmete zemin oluşturuyor. Çeşitli siber saldırı veya sızıntılar yoluyla siber hırsızların eline geçen pek çok hassas veri, ne yazık ki karanlık ağda satışa sunuluyor.

Veri güvenliği araştırmaları yürüten Privacy Affairs, karanlık ağı tarayarak bir “2020 Karanlık Ağ Fiyat Endeksi“ oluşturdu ve buna ilişkin bir rapor hazırladı. Siber güvenlik kuruluşu Eset, çalıntı kişisel verilerin ortalama değeriyle ilgili genel bir bakış sunması açısından bu araştırmayı paylaştı.

HANGİSİ KAÇA?

Endekse göre örneğin, PIN koduna sahip klonlanmış American Express kartı, kart başına 35 dolarlık fiyat ile ödeme kartı menüsünde üst sırada yer alırken; kredi kartı ayrıntıları genellikle 12-20 dolar gibi daha düşük fiyatlara satılıyor. En az 2 bin dolar bakiyeye sahip çalıntı çevrimiçi bankacılık bilgileri, ortalama 65 dolara satılabiliyor.

PAYPAL REVAÇTA

Türkiye’de artık hizmet vermese de ödeme işlemcisi hizmetleri arasında PayPal hesapları, açık ara listede en yaygın yer alanlardan. Öte yandan endekse göre, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili teklifler yaygın değil.

Bunun, talebin düşük olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Aslında fiyatların, karaborsada yıllardır süregelen arz talep dengesiyle belirlendiğini söylemek mümkün. Bilgilerimizle ilgili bir teklif varsa, onlarca dolar edebilirler.

GMAIL, KREDİ KARTINDAN BİLE PAHALI

Dark Web’te, hack’lenmiş bir Instagram hesabı 42 dolara, Twitter hesabı 49 dolara, Facebook hesabı 55 dolara satılırken, bu fiyat hack’lenmiş bir Gmail hesabı için ise 155.73 dolara kadar çıkıyor.

Gmail hesaplarının fiyatı, ortalama 156 dolar ile kredi kartı bilgilerine göre yüksek sayılabilir. Birçok kişinin tek bir giriş seçeneği kullanması, bunun nedeni olabilir. Tek bir giriş seçeneği sayesinde ele geçirilmiş e-posta hesabı ile birçok veriye ve çeşitli diğer hizmetlere erişim sağlanabilir.

Instagram hesapları için 1000 takipçinin 7 dolara satıldığı karanlık ağda, TikTok için ise yine 1000 takipçi elde etmenin bedeli 15 dolar.

KİRALIK HİZMETLER

Saldırganlar hizmetleri de kiralayabiliyor. Potansiyel alıcılar, fiyatları saldırının boyutuna ve süresine bağlı olarak DDoS saldırılarıyla ilgili alışveriş yapıyor. Fiyatlar 10 dolardan başlayıp 800 dolara hatta daha fazlasına bile çıkabiliyor.

Korsanlar, çeşitli etkenlere bağlı olarak 70 dolardan başlayıp 6 bin dolara kadar artan fiyatlarla çeşitli kötü amaçlı yazılım biçimleri satabiliyor.

NE YAPMALI?

Birçok çalıntı hassas bilgi, yıllardır sayısız şirketi etkileyen büyük ölçekli veri ihlallerinden gelse de kendinizi korumak için atabileceğiniz birkaç basit adım var. Öncelikle giriş kimlik bilgilerinizi veya kredi kartı ayrıntılarınızı çalmaya odaklanan kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olun.

Hatırlaması kolay şifreler yerine her hesap için güçlü ve benzersiz metin dizileri tercih edin. Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmayı tercih edin.

Ayrıca hassas verilerinize ev sahipliği yapan hesaplara erişim sağlamak için asla güvenli olmayan bir Wi-Fi ağı kullanmayın. Son olarak çok katmanlı bir güvenlik çözümünün önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve güncel olduğundan emin olun.