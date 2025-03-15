Çalışan emekli prim iadesi alabilir mi?

ÇALIŞAN EMEKLİ PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

İki sene önce mart ayında EYT'den yararlanarak emekli oldum ve sonra aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Bir süre sonra kendi isteğimle ya da benim dışımda sebeple işten ayrılırsam Mart 2023'ten sonraki SGK primlerini geri alabilir miyim? Çalışmayan EYT'liler GSS primi ödemeden hastanelerden SGK'lı olarak faydalanabilirler mi? (Ç. Uzmen)

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışanların prime esas kazanç tavanını aşan ücretleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na fazladan ödenen primlerin nasıl geri alınabileceğini salı günü yazdıktan sonra başka okurlardan da sizinkine benzer sorular geldi. Söz konusu yazıda aynı ay içinde birden fazla işverene bağlı çalışırken SGK’ya ayrı ayrı işverenlerce bildirilen prime esas kazançların toplamı brüt asgari ücretin 7,5 katını (195.041,25 TL) aşarsa, aşan kısma karşılık gelen primlerin iade alınabildiğini yazdım.

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Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişilerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilir. Emekli işçiden prim kesilmesi bir anlamda sosyal güvenlik sistemiyle dayanışma amacı taşımaktadır. Emekli olduktan sonra çalışanların yatırdığı SGDP’nin emekli aylığına hiçbir katkısı yoktur. Kesinlikle iade edilmez.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanların diğer emeklilerden hiçbir farkı yoktur. Her türlü haklardan aynı şekilde yararlanırlar. Tüm emekliler gibi EYT kapsamında emekli olanlar da ister çalışsın ister çalışmasın SGK üzerinden her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

Emekli olduktan sonra sigortasız çalışmaya devam etmeyi düşünüyorsanız bu yasal değildir. Bu durumda işveren hakkında ağır para cezaları gündeme gelmektedir.

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

2023 yılında EYT’den emekli oldum. Yeni bir işe başlayacağım. Fakat yeni iş yeri EYT’li çalıştırmadığını, EYT’yi durdurmam şartı ile işe alabileceğini beyan etti. Bu durumda emekliliğimi bozmadan emekli aylığımın ödemesini dondurabilir miyim? Bu şekilde yaparsam 2 - 3 yıl sonra işten ayrıldığımda tekrar emekliliğimi devam ettirebilir miyim? Ya da emekliliğim sonlanmış mı olur?

Eğer emekliliğimi devam ettirebilirsem emekli maaşım hangi kıstasa göre tekrar ödenir? 2023 yılında emekli olduğum şartlara göre mi? Yoksa yeniden emekliliğimi başlattığım yıla göre mi ödenir? (Murat I.) REKLAM Görüştüğünüz iş yeri “EYT’li çalıştırmamak” ifadesi ile emekli aylığı alırken çalıştırmamayı kastediyor. Bir önceki okurumuza da söylediğim gibi EYT düzenlemesinden yararlanan emeklilerin diğer emeklilerden hiçbir farkı yoktur. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenler için iki seçenek vardır. Ya emekli aylığı almaya devam eder ve sosyal güvenlik destek primi öder ya da emekli aylığını kestirerek normal sosyal sigorta primi öder. Emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam ederseniz istediğiniz an tekrar emekli aylığını bağlatabilirsiniz. Yeniden emekli aylığı bağlanırken, emekli aylığını kestirdiğiniz tarihten sonraki çalışmalarınız dikkate alınarak emekli aylığınız yeniden hesaplanır. Yeni bağlanan emekli aylığınız daha yüksek olur. ENGELLİ ÇOCUK ANNESİ NASIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİR? Eşim 1998 sigorta girişli. Oğlum 2012 yılında yüzde 100 engelli doğdu. 2013 yılında işten ayrıldı. 2023 yılında doğum borçlanması da ödedik. 5010 prim günü ile emekli olabilir mi? (İsmail K.) Sigorta başlama tarihine göre eşiniz 5975 prim gününü tamamlayarak normal emekli olur. Kanuna göre, başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuk annelerinin Ekim 2008 sonrasındaki çalışma sürelerine dörtte bir oranında ilave edilir. Emeklilik yaşı, ilave edilen süre kadar öne çekilir. REKLAM Oğlunuz 2012 yılında doğduğuna göre, yapılan doğum borçlanması ile elde ettiği ve doğumdan sonra çalıştığı prim günlerine dörtte bir oranında ilave edilir. Bu haktan yararlanabilmek için SGK’ya oğlunuzun engelli olduğunu bildirmeniz ve SGK’nun istediği belgeleri sunmanız gerekir. EYT kapsamında olduğu için yaş şartına bağlı olmadığından ilave edilen prim günleri dahil toplam prim günü 5975’e tamamlandığında normal emeklilik hakkından yararlanır. İsteğe bağlı sigorta primi ödemeniz halinde de engelli çocuk annesi olarak bu şekilde ödenen prim günlerine dörtte bir oranında ilave edilir.