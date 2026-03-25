        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: 2025’te işsizlik yüzde 8,3 ile son yılların en düşük seviyesine indi - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: 2025’te işsizlik yüzde 8,3 ile son yılların en düşük seviyesine indi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,3'e gerilediğini duyurdu. İşsiz sayısı azalırken, kadın ve genç işsizliğinde de düşüş kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        "İşsizlik yüzde 8,3'e geriledi"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatına yönelik politikaların etkisiyle 2025 yılında önemli sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

        Geçtiğimiz yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirten Bakan Işıkhan, işsiz sayısının da bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişiye düştüğünü ifade etti.

        KADIN VE GENÇ İŞSİZLİĞİNDE DÜŞÜŞ

        Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti:

        "Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3’e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz.

        İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49; işgücü 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

        İşgücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek."

        *Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.

