Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde geçen yıl ilki düzenlenen ve çalışma hayatının Davos’u olarak adlandırılan Ortak Paylaşım Forumu’nun ikincisi İstanbul’da başladı. İşçi , işveren ve kamu temsilcilerini biraraya getiren toplantılarda uluslararası kuruluşların yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla çalışma hayatının sorunları tartışıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın video mesajı gönderdiği toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak katıldı.

İlki geçen yıl yapılan forumun bu yılki teması “İşimizin yarını” olarak belirlendi. Forumda sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işimizin geleceğinde kadın ve yeni nesil sendikacılıkta dijitalleşme gibi konular ele alındı.

Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlük yaptığı toplantının açılışında konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çok geniş kapsamlı sağlık sigorta sistemi ve sağlık altyapısı sayesinde Türkiye’nin pandemi sürecine hazırlıklı girdiğini belirtti. Pandemide en önemli konunun istihdamı ve işi korumak olduğunu, bu amaçla işçi ve işveren sendikalarıyla eşgüdümle destek paketi oluşturulduğunu kaydeden Selçuk, sosyal yardımlarla birlikte bu dönem yapılan ödemelerin 40 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Kısa çalışma ödeneğinden 3.6 milyon kişinin yararlandığını, bunların 2.6 milyonunun normal çalışmaya geçtiğini kaydeden Selçuk, “Yeni normal eski normalden biraz farklı olacak” dedi.

“Bütün kadınlar çalışmalı” yaklaşımının doğru olmadığını, bazılarının evde kalmayı tercih edebileceğini ifade eden Selçuk, “Kadın istihdamını, kolaylaştırıcı mevzuat altyapısını sağlayarak artırmalıyız. Ama ‘istihdamda olmayan kadın çalışmıyor’ demek de yanlış anlaşılıyor. Onlar da evde çalışıyorlar” diye konuştu.

TİSK ÜYELERİNDEN PANDEMİDE ÇALIŞANLARA 5 MİLYAR TL DESTEK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yılki etkinlik konularından birinin çalışma hayatında kadını güçlendirmek olduğunu belirtti. Akkol, ev bakım işleri dahil edildiğinde dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu, oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10’unun kadınlara gittiğini vurguladı. Akkol, “Tabiri caizse işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” dedi.

Akkol, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan işçilerin ücretini tamamlayacak şekilde ödeme yaptıklarını belirterek, TİSK üyesi iş yerlerinin bu dönemde yaptığı ödemelerin toplam 5 milyar liraya ulaştığını söyledi. İşten çıkarma yasağı başlayıncaya kadar üye işyerlerinde hiçbir işçinin işten çıkartılmadığını belirten Akkol, “Salgına 2 milyon istihdam ile girdik, çok şükür 2 milyon istihdam ile çıktık” dedi.

Akkol, tüm dünyada çalışma şeklinin dönüştüğünü belirterek, şu an her 3 kişiden 1’inin gelecekteki işin becerilerine sahip olmadığına dikkat çekti. Otomasyonun dünyada mevcut çalışanların önemli bir kısmını işinden edeceğine dikkat çeken Akkol, buna karşılık otomasyon sayesinde yeni iş olanaklarının ortaya çıktığını, çalışanlara buna yönelik beceri kazandırmak gerektiğini ifade etti.

“BAKAN VE VEKİLLERİN İŞYERLERİNDE SENDİKA YOK”

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, pandemi döneminde en büyük bedeli işsizlerin ve emeklilerin ödediğini söyledi. Sendikalı işyerlerinde fazla problem yaşanmadığını, esas sıkıntının örgütsüz işyerlerinde olduğunu kaydeden Atalay, 17 milyon çalışandan sadece 2 milyonunun sendikalı olduğuna dikkat çekti. Bu sayının yetersiz olduğunu kaydeden Atalay, “Ülkeyi yönetenlerin, işveren bakanların, vekillerin işyerlerinde sendika yok. Çalışanların yüzde 34’ünün kayıt dışı, yüzde 87’sinin örgütsüz olduğu ülkede bedeli işçiler ödüyor. Örgütlü işçi sayısını yüzde 50’ye çekemediğimiz sürece bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kıdem tazminatı konusunun her sene gündeme getirilmesi nedeniyle iki ay bununla uğraştıklarını belirten Atalay, “Kıdem tazminatı bizim kızımızın çeyiz, oğlumuzun düğün parası. Ev alamıyoruz ama en azından nefes almamıza yardımcı oluyor. Biz bu sistemden memnunuz. Almayanlar için de düzenleme yapılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderleri ile Meclis’e sendikalaşma konusunda kampanya başlatmaları çağrısında bulunan Ergün Atalay, kamuya mal alınırken, işçilerin sendikalı olduğu fabrikaların ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, kamunun satın aldığı beyaz eşya, klima gibi ürünleri üreten işyerlerinin dörtte üçünde sendika olmadığını ifade etti.

SENDİKACI KADIN LİDERLER YETİŞİYOR

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı. Arslan, üç işçi sendikası konfederasyonunun işçilerin sadece yüzde 15’ini temsil ettiğini, işyerlerinde sendikal örgütlenmenin artabilmesi için TİSK üyesi işyerlerinin de artmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kadın istihdamını artırmak gerektiğini kaydeden Arslan, HAK-İŞ’te kadın üye sayısının yanı sıra kadın sendika takım liderlerini artırma çalışması başlattıklarını belirtti.