Heyecanla beklenen Call of Duty: Black Ops 4’ten yeni tanıtım videosu yayınlandı. Görüntülerde oyundaki ismi Blackout olan yani bildiğimiz Battle Royale moduna aksiyon dolu bir bakış atıyoruz. Diğer yapımlarda olduğu gibi bu modda pek çok rakip oyuncuya karşı yaşayan son adam olmaya çalışacağız.

PUBG ve Fortnite ile başlayan Battle Royale fırtınası oyun dünyasını hızlı bir şekilde sardı ve şimdi hemen hemen her aksiyon oyununda bu moda rastlar olduk. Call of Duty: Black Ops 4’ün ise Blackout modu haritası ise devasa olacak ve COD tarihindeki en büyük harita olacak. 80 kişiyi destekleyecek.

Merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 4, PC platformun yanında PlayStation 4 ve Xbox One için de piyasaya çıkacak. 12 Ekim’de satışa çıkacak olan yapımın önümüzdeki hafta yani 10 Eylül’de PS4 için oyuncuları Blackout Private Beta’sı başlayacak.

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