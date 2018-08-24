Treyarch ve Activision, çok sevilen serinin yeni halkası olan Call Of Duty: Black Ops 4’ün PC tanıtım videosunu Gamescom’da yayınladılar. Açıkçası PC platformu hiçbir zaman COD’un güçlü olduğu yer olmadığı ancak bu sene gelişticiler PC deneyimine büyük önem veriyorlar.

4K video kalitesiyle yayınlanan yeni tanıtım videosunda oynanış görüntülerinden faydalanılmış. Kontrol ettiğiniz karakterin sahip olduğunu özellikleri ve rakibinizi şaşırtmak için uygulayabileceğiniz hareketleri açıkça görebiliyorsunuz. İşte o fragman...

PC platformunun yanında PlayStation 4, Xbox One için de piyasaya çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4’ün çıkış tarihi 12 Ekim 2018 ancak oyunun Battle Royale açık beta başlangıç tarihi ise 14 Eylül 2018 olarak belirlenmiş. Ayrıca yapım ilk kez Steam yerine Blizzard’ın Battle.net platformunda da yer alacak.

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