Can Armando Güner resmen Galatasaray'da!

Galatasaray Kulübü, Can Armando Güner transferini resmen açıkladı. Genç oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Borussia Mönchengladbach'a 350 bin euro ödeyecek.

Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı. Genç futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.