Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Can Armando Güner resmen Galatasaray'da! - Futbol Haberleri

        Can Armando Güner resmen Galatasaray'da!

        Galatasaray, Can Armando Güner transferini resmen açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 19:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Armando Güner resmen Galatasaray'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Kulübü, Can Armando Güner transferini resmen açıkladı. Genç oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

        Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Borussia Mönchengladbach'a 350 bin euro ödeyecek.

        Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı. Genç futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

        18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi