Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği müsabakada Caner Erkin yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım’ın ve Gustavo’nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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