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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 1 Ağustos 2023 | Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altın yeni aya da yükselişle başladı! İşte 1 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dolar kuru, altının ons değerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 1 Ağustos 2023 ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 07:38
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        1

        Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Ekonomik kararlarda belirleyici etkiye sahip olan ve yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni aya da yükselişle başladı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ağustos 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.698,99

        1.710,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.960,59

        1.960,95

        ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.718,12

        2.778,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.872,49

        11.078,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.419,25

        5.556,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.872,49

        11.078,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.292,34

        11.578,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.544,,08

        1.639,65

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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