Canlı altın fiyatlarıındaki yaşanan değişimler yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar iç piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Geçtiğimiz haftayı hafif düşüşle tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte 16 Mayıs Salı gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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