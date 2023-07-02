Altın fiyatları, hafta sonu da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru, altının ons değeri, FED ve Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarıyı gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

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