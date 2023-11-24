Altın fiyatlarında son durum! 24 Kasım 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları canlı alış-satış kuru gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları son dakika yaşanan ons altın ve döviz kuru dalgalanmalarından doğrudan etkileniyor. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı 1.851,62 TL seviyesinden işlem görürken; çeyrek altın ise 3.027,46 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Kasım 2023 Cuma günü Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları son durum...
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıktığını belirterek, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini ifade etti.
Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 24 Kasım 2023 Cuma günü canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.851,40
1.851,62
ALTIN/ONS FİYATI
1.994,63
1.994,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.962,16
3.027,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.848,64
12.072,80
YARIM ALTIN FİYATI
5.905,81
6.054,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.848,64
12.072,80
ATA ALTIN FİYATI
12.451,01
12.761,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.045,78
1.240,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.713,59
1.810,71