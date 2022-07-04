ALTIN FİYATLARI 4 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftaya yukarı yönlü seyilre başladı. Peki, bugün çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz Pazar günü güncel altın fiyatları tablosu...

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