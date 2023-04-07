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Altın fiyatları son durum: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları rekor seviyeyi bulmasının ardından dün düşüş ivmesine geçmişti. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2.007 dolardan günü tamamladı. Bugün ise Londra ve New York borsasının kapalı olmasından dolayı altının onsunda işlem gerçekleşmiyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 7 Nisan 2023 Cuma canlı altın fiyatları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Analistler, ABD'nin iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaretlerinin güçlendiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verilerindeki seyrin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

    Artan belirsizliklerin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını bildirdi.

    Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

    Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 7 Nisan 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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  • CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.242,89

    1.243,57

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.007,44

    2.008,38

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.988,63

    2.033,26

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.954,46

    8.108,09

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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