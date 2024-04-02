Altın alacaklar dikkat: İşte, 2 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,17 primle 2 bin 258 dolarda seyrediyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü aynı seviyeden 2.335 TL işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün aynı fiyattan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.334,70
Satış: 2.335,09
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.258,48
Satış: 2.258,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.735,53
Satış: 3.817,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.942,11
Satış: 15.224,77
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.447,71
Satış: 7.635,73
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.942,11
Satış: 15.224,77
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.011,99
Satış: 16.436,50
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.295,47
Satış: 1.712,40
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.200,64
Satış: 2.327,74