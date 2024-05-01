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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 1 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüş trendine devam ediyor. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kaydını haftanın üçüncü işlem gününe taşıdı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesinin de altına geriledi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 07:49
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, geçtiğimiz haftalarda kırdığı rekorun ardından büyük bir düşüş yaşadı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

        1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 07:45 itibarıyla 2 bin 276 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 884 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.375,79

        Satış: 2.376,08

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.287,88

        Satış: 2.288,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.801,26

        Satış: 3.884,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.205,02

        Satış: 15.492,02

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.578,75

        Satış: 7.769,77

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.205,02

        Satış: 15.492,02

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.031,88

        Satış: 16.441,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.283,94

        Satış: 1.708,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.181,90

        Satış: 2.322,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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