Altın fiyatları düşüyor! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları düşüş trendine devam ediyor. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kaydını haftanın üçüncü işlem gününe taşıdı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesinin de altına geriledi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, geçtiğimiz haftalarda kırdığı rekorun ardından büyük bir düşüş yaşadı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.
1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 07:45 itibarıyla 2 bin 276 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 884 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.375,79
Satış: 2.376,08
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.287,88
Satış: 2.288,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.801,26
Satış: 3.884,89
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.205,02
Satış: 15.492,02
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.578,75
Satış: 7.769,77
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.205,02
Satış: 15.492,02
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.031,88
Satış: 16.441,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.283,94
Satış: 1.708,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.181,90
Satış: 2.322,09