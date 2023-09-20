Altın fiyatlarında durgunluk! 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından hafif bir yükselişle 1.680,57 lira seviyesinden işlem görüyor. Ekonomi haberlerini takip edenler için gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 20 Eylül 2023 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları...
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte, 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.680,29
1.680,57
ALTIN/ONS FİYATI
1.932,72
1.932,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.688,47
2.747,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.753,87
10.957,32
YARIM ALTIN FİYATI
5.360,13
5.495,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.753,87
10.957,32
ATA ALTIN FİYATI
11.250,20
11.530,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
943,80
1.122,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.547,85
1.638,01