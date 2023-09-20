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        Haberler Ekonomi Altın Canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı son dakika: 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında durgunluk! 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından hafif bir yükselişle 1.680,57 lira seviyesinden işlem görüyor. Ekonomi haberlerini takip edenler için gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 20 Eylül 2023 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:07
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        1

        Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte, 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları son durum...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.680,29

        1.680,57

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.932,72

        1.932,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.688,47

        2.747,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.753,87

        10.957,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.360,13

        5.495,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.753,87

        10.957,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.250,20

        11.530,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        943,80

        1.122,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.547,85

        1.638,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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