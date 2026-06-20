CANLI İZLE | Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı canlı izle ekranı
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda ikinci hafta heyecanı Almanya ile Fildişi Sahili arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan iki ekip, grup liderliği yolunda önemli bir sınav verecek. Futbolseverler ise bu zorlu mücadelenin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. İşte Almanya – Fildişi Sahili maçına dair tüm detaylar ve canlı izle ekranı haberimizde…
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürerken, bu akşam oynanacak Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki kritik mücadele dikkatleri üzerine çekiyor. İlk maçlarını kazanarak sahaya moralli çıkan iki ekip, grup liderliği yolunda önemli maça çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmaya dair yayın bilgilerini, maç saatini ve canlı izleme seçeneklerini yakından takip ediyor. İşte Almanya – Fildişi Sahili maçına ilişkin tüm detaylar ve yayın bilgileri…
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili kozlarını paylaşıyor. Toronto Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 23.00’te başlayacak.
ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki mücadele, Türkiye’deki futbolseverler için turnuvanın resmi yayıncıları olan TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.