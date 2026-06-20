CANLI İZLE | Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı canlı izle ekranı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürerken, bu akşam oynanacak Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki kritik mücadele dikkatleri üzerine çekiyor. İlk maçlarını kazanarak sahaya moralli çıkan iki ekip, grup liderliği yolunda önemli maça çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmaya dair yayın bilgilerini, maç saatini ve canlı izleme seçeneklerini yakından takip ediyor. İşte Almanya – Fildişi Sahili maçına ilişkin tüm detaylar ve yayın bilgileri…