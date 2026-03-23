Çayırova Belediyespor: 96 - Gaziantep Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Çayırova Belediyespor sahasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip son saniye basketiyle 96-93 kazandı.
Giriş: 23.03.2026 - 23:10
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Çayırova Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 96-93 yendi.
Müsabakanın ilk yarısı 46-38 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Normal süre 81-81'lik eşitlikle tamamlanırken kazananı uzatma belirledi.
Uzatma periyodunun son 20 saniyesine 93-90 geride giren Çayırova Belediyespor, son saniye üçlüğüyle parkeden 96-93'lük galibiyetle ayrıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ