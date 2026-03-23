Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Çayırova Belediyespor: 96 - Gaziantep Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Çayırova Belediyespor: 96 - Gaziantep Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Çayırova Belediyespor sahasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip son saniye basketiyle 96-93 kazandı.

        Giriş: 23.03.2026 - 23:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çayırova son saniye üçlüğüyle kazandı!

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

        Çayırova Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 96-93 yendi.

        Müsabakanın ilk yarısı 46-38 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Normal süre 81-81'lik eşitlikle tamamlanırken kazananı uzatma belirledi.

        Uzatma periyodunun son 20 saniyesine 93-90 geride giren Çayırova Belediyespor, son saniye üçlüğüyle parkeden 96-93'lük galibiyetle ayrıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
