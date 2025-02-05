Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Dal Varesanovic ve Vaclav Jurecka'nın (p) golleriyle galibiyete ulaşan Çaykur Rizespor, puanını 3'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10'da Dal Varesanovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka attı. Konuk ekibin tek golünü ise 77. dakikada Diogo Coelho kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 3'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi, Trabzonspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.