Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe zirve hesaplara yaparken, Çaykur Rizespor üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Peki, "Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...