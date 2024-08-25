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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Rize'de yara sarmak istiyor! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Rize'de kazanarak hem Göztepe beraberliğini telafi etmek, hem de bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.08.2024 - 09:16 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:16
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

        3

        FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ

        Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

        4

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in sahadaki yerini alması bekleniyor.

        5

        MERT HAKAN VE OSAYI YOK!

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Osayi-Samuel de bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize kafilesine dahil edilmedi.

        6

        İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

        7

        Ç.RİZESPOR-F.BAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

        8

        LİGDE 45. RANDEVU

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

        9

        RİZE'YE KARŞI SON 10 MAÇI KAZANDI

        Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe, 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

        10

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        11

        Livakovic

        12

        Mert Müldür

        13

        Çağlar

        14

        Djiku

        15

        Oosterwolde

        16

        İsmail

        17

        Fred

        18

        Tadic

        19

        Szymanski

        20

        Maximin

        21

        En-Nesyri (Dzeko)

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