Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Sarı lacivertliler lig tarihinde rakibiyle 43 kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe’nin 28 galibiyeti bulunuyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan maç öncesinde taraftarlar karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar..