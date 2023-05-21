Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

Çaykur Rizespor, Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Samsunspor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen 2. takım oldu. Ligden düşen son takım ve play-off eşleşmeleri de belli oldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    Altınordu ise bu sonuçla Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen diğer takım oldu.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    Çaykur Rizeli futbolcular ve taraftarlar maçın bitimiyle büyük sevinç yaşadı.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    EYÜPSPOR: 2 - KEÇİÖRENGÜCÜ: 1

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.

    Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Eyüp'ün golleri 25. dakikada Cenk Alkılıç ve 69. dakikada Ryan Babel'den geldi. Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Erkam Reşmen attı.

    Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile ilk galibiyetini aldı.

    Eyüpspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Keçiörengücü ise 56 puanla play-off'un dışında kaldı.

    Eyüpspor'un play-off'taki rakibi sezonu 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    BODRUMSPOR: 1 - GÖZTEPE: 1 

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

    Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Göztepe adına 70. dakikada Michee Ngalina kaydederken, ev sahibi Bodrumspor'un beraberlik golü 74. dakikada Samet Yalçın'dan geldi.

    Bu sonuçla birlikte iki takım da play-off turundaki yerlerini belirlemiş oldu. Ligi 62 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 60 puanla 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turu çeyrek finalinde eşleşmiş oldu. Karşılaşma, ligi daha üst sırada bitiren Bodrumspor'un evinde ve tek maç üzerinden oynanacak.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    BANDIRMASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1 

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, kümede kaldı. 

    Bandırmaspor'un golünü 21. dakikada Cebio Soukou, Gençlerbirliği'nin golünü ise 53. dakikada Abdullah Durak penaltıdan kaydetti.
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    MANİSA FK: 1 - PENDİKSPOR: 5

    Manisa FK, Pendikspor'u Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ağırladı. 

    Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Thuram, 41'de penaltıdan Regattin, 59 ve 82. dakikalarda Aias Aosman ile 62'de Leandro Kappel attı. 

    Ev sahibi takımın tek golü ise 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi. 

    Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ile ikincilik yarışında olan Pendikspor, ligi 67 puanla 3. sırada bitirdi ve play-off'ta final oynama hakkı kazandı. Son maçta evinde farklı kaybeden Manisa FK 56 puanla ligi noktaladı. 
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    ERZURUMSPOR: 2 - BOLUSPOR: 0

    Erzurum FK ile Boluspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

    Ev sahibi takım, 6. dakikada Özgür Sert ile 1-0 öne geçti. 46. dakikada ise Mikhael Rosheuvel maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. 

    Rakibini 2-0 yenen Erzurumspor puanını 39'a yükseltirken Dyorex Boluspor 52 puanla ligi tamamladı. 
  • Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

    Spor Toto 1. Lig'de normal sezon sona erdi. İşte play-off eşleşmeleri:

    - Bodrumspor-Göztepe

    - Sakaryaspor-Eyüpspor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.