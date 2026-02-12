ÇBK Mersin - Panathinaikos: 71-57 (MAÇ SONUCU)

İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu; 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da otomotiv kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken el konulan araçlardan birinin sanal medya ünlüsü oto ekspertiz işi yapan Ferdi Gökçe'ye ait olduğu belirtildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. (DHA)