Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup ÇBK Mersin - Panathinaikos: 71-57 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin - Panathinaikos: 71-57 (MAÇ SONUCU)

        ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 71-57 mağlup etti. Rakibini deplasmandaki ilk mücadelede de mağlup eden temsilcimiz, adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 21:24 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin, EuroCup'ta yarı finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.

        Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

        REKLAM

        Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

        1. Periyot: 19-16

        Devre: 38-36

        3. Periyot: 58-46

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu; 14 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da otomotiv kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken el konulan araçlardan birinin sanal medya ünlüsü oto ekspertiz işi yapan Ferdi Gökçe'ye ait olduğu bel...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı