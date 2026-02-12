ÇBK Mersin - Panathinaikos: 71-57 (MAÇ SONUCU)
ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 71-57 mağlup etti. Rakibini deplasmandaki ilk mücadelede de mağlup eden temsilcimiz, adını yarı finale yazdırdı.
FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.
Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9
Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi
1. Periyot: 19-16
Devre: 38-36
3. Periyot: 58-46