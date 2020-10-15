Popüler isimler arasında olan Cem ismi, erkek çocuklarında sık sık karşılaşılan isimlerden bir tanesi. Kulağa böylesi hoş gelen ismin anlamını, özelliklerini ve isimle ilgili merak edilen her şeyi yazımızda bulacaksınız.

Cem İsminin Anlamı Nedir?

Cem, toplama, bir araya getirme anlamını taşır. Diğer bir anlamı hükümdar, şah olan isim büyük İskender ve Süleyman peygamberin lakabı olarak da kullanılmıştır.

Cem adı, Türkiye’de 42. Sırada bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık 45200 Cem varken; bu sayıyı İstanbul ile sınırlandırdığımızda yaklaşık 15600 olduğunu görmek mümkün. Bunun yanında Türkiye’de her 1820 kişiden biri Cem adını almış.

Cem İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Evet, bu isim Kuranda geçiyor. Kökeni Arapça olan ismi çocuğunuza koyarken içiniz rahat olsun.

Cem İsminin Özellikleri

Cem ismini taşıyan kişiler merhamet sahibidirler. Onlar, yapılan hata ne olursa olsun her kese daima ikinci bir şans verirler. Yapılanları kısa sürede unutur ve affederler. Kin onlara göre değildir. Ama maalesef bu durumu kötüye kullanan insanlar yüzünden zaman zaman üzülürler. Yine de onu gerçekten sevenler bu tutumunu taktirle karşılıyor. Cem ismindeki bireyler dünyevi şeyleri hep son plana atarlar. Hayatın fani olduğunu bilerek yaşıyorlar. Bu yüzden onları kırmak hiç kolay değil. Onlar karşısındaki insanlardan sadece samimi olmalarını ve iyi niyetli olmalarını bekliyor.

İlişki için de durum aynı. Eğer partnerinizin adı Cem ise emin olun çok şanslı bir kadınsınız. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır.