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'Centilmenlik anlaşması' soruşturmasında sözlü savunma verilecek

Rekabet Kurulunca, firmalar arasındaki işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

'Centilmenlik anlaşması' soruşturmasında sözlü savunma verilecek
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kurul, işgücü piyasasındaki rekabetçi sorunların tespit edilmesi amacıyla, "çalışan ayartmama anlaşması" yapılıp yapılmadığına yönelik 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında birçok teşebbüste yerinde inceleme gerçekleştirildi ve elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmaya yeni teşebbüsler dahil edildi. Böylece, soruşturma tarafı sayısı 48'e ulaştı.

CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI NEDİR?

Dosya konusunu "çalışan ayartmama anlaşmaları" diğer bir tabirle "centilmenlik anlaşmaları" oluşturuyor.

İşgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bu anlaşmalar, çalışanların şirketler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.

Böylece emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla veya emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor. Rekabet Kurumu da emek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı şekilde geçişini sağlamayı hedefliyor.

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