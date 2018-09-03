telefon fiyatları 2018
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En ucuz telefon nerede satılıyor? En pahalısı hangi ilde?

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de telefon fiyatları son bir yılda yüzde 36.5 yükseldi. Peki cep telefonu fiyatları en çok hangi illerde arttı? Fiyat düşüşünde birinciliği hangi şehirler kaptı? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…

03.09.2018 - 15:38 | Güncelleme:

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre geçen ay yıllık bazda tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 17.9 artarken, üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış yüzde 32.13’ü buldu.

Kura bağlı maliyet artışlarının en yoğun hissedildiği ürünlerin başında gelen akıllı telefonlarda ise yıllık fiyat artışları yüzde 36.5’e çıktı.

2017 yılının Ağustos ayında Türkiye geneli için ortalama 1651 TL olan cep telefonu fiyatı bu yılın ağustos ayında 2255 TL’ye çıktı. TÜİK’in Tüketici Madde Fiyatları veritabanından yaptığımız incelemeye göre Temmuz ayında 2160 TL olan ortalama cep telefonu fiyatı, son bir ayda 95 TL, son bir yılda ise 604 TL arttı.

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Akıllı telefon fiyatlarına TÜİK’in 26 bölgeden oluşan istatistiki sınıflandırmalarına göre bakıldığında ise ortaya şu sonuçlar çıktı:

- Türkiye genelinde ortalama telefon fiyatlarının en yüksek olduğu iller 2932 TL ile Balıkesir ve Çanakkale.

- Telefon fiyatlarının en düşük olduğu iller ise 1440 TL ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli.

- Son bir yılda telefon fiyatlarının en fazla zamlandığı iller yüzde 77.6’lık artışla yine Balıkesir ve Çanakkale.

- Fiyatlardaki genel artışa karşın, tüketici tercihlerindeki değişimin etkisiyle ortalama telefon fiyatlarının en çok gerilediği iller ise yüzde 12.8’lik düşüşle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli.

- Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin yanısıra (oransal olarak değişmekle birlikte) son bir yılda ortalama telefon fiyatlarının düştüğü diğer şehirler ise şunlar: Kastamonu, Çankırı, Sinop, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya.

- 3 büyük şehir arasında İstanbul son bir yılda telefon fiyatlarının en çok arttığı şehir. İstanbul’da bir yılda akıllı telefon fiyatları ortalama yüzde 52.4 artarken, Ankara’da yüzde 38.1, İzmir’de ise yüzde 17.1 yükseldi.

Ortalama Cep
Telefonu Fiyatları (TL)		 Ağustos 2017 Ağustos 2018 Yıllık Değişim
Balıkesir, Çanakkale 1,651 2,932 77.6%
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1,651 2,916 76.6%
Van, Muş, Bitlis, Hakkari 1,651 2,853 72.8%
Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1,651 2,826 71.2%
Kayseri, Sivas, Yozgat 1,651 2,695 63.2%
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 1,651 2,673 61.9%
Aydın, Denizli, Muğla 1,651 2,617 58.5%
İstanbul 1,651 2,516 52.4%
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,651 2,511 52.1%
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 1,651 2,433 47.4%
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 1,651 2,361 43.0%
Ankara 1,651 2,280 38.1%
Konya, Karaman 1,651 2,196 33.0%
Şanlıurfa, Diyarbakır 1,651 2,004 21.4%
Adana, Mersin 1,651 1,960 18.7%
İzmir 1,651 1,934 17.1%
Erzurum, Erzincan, Bayburt 1,651 1,872 13.4%
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1,651 1,861 12.7%
Zonguldak, Karabük, Bartın 1,651 1,835 11.1%
Antalya, Isparta, Burdur 1,651 1,829 10.8%
Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,651 1,819 10.2%
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1,651 1,631 -1.2%
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 1,651 1,620 -1.9%
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1,651 1,518 -8.1%
Kastamonu, Çankırı, Sinop 1,651 1,448 -12.3%
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1,651 1,440 -12.8%

Kaynak: TÜİK 

BİLGİSAYARDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47

TÜİK’in Tüketici Madde Fiyatları endeksinde yer alan bir diğer önemli teknoloji ürünü olan bilgisayarlarda ise yıllık enflasyon, yüzde 47’i buldu. Türkiye geneli için geçen yılın ağustos ayında 2423 TL olan ortalama bilgisayar fiyatı, 2018 yılının ağustos ayı itibariyle 3564 TL’ye çıktı.

Bilgisayar fiyatları son bir yılda ortalama 1141 TL artarken, televizyon fiyatları ise aynı dönemde ortalama 1906 TL’den 2305 TL’ye yükseldi. Televizyondaki yıllık ortalama fiyat artışları yüzde 21 olarak gerçekleşti.

 

 

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