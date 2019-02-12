Cep telefonu ithalatında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30'luk düşüş yaşandı. 2018'de 1 milyar 966 milyon dolar ödenen 9 milyon 820 bin 192 cep telefonu Türkiye'ye getirildi. 2017 yılında ithal edilen cep telefonu sayısı 12 milyon 189 bin 655 olarak kaydedilmişti.
Cep telefonu ithalatının dalgalı bir seyir izlediği 2014-2018 döneminde yurt dışından toplam 61 milyon 602 bin 640 telefon getirildi.
Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla endüstriyel gücünü hızla artıran Çin, cep telefonu ithalatının en fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.
İHRACATIN SEYRİ
General Mobile, Vestel, Casper gibi markalarla cep telefonu pazarında yer alan Türkiye, 2014 yılında 22 milyon 520 bin 855 dolarlık cep telefonu ihraç etti. 2016'da 69 milyon 663 bin dolar ile son 5 yılın en yüksek ihracat tutarına ulaşıldı.
Cep telefonu ihracatı 2015'te 30,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise ihracat 2017'ye göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 33 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği telefon sayısı 504 bin 22 olarak kayıtlara geçti. Ülke, 2014-2018 yıllarında toplam 2 milyon 897 bin 14 cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 193 milyon 744 bin 884 doları buldu. Söz konusu dönemde en fazla cep telefonu ihracatı Hollanda'ya yapıldı. Bu ülkeyi Çin, Vietnam ve Güney Kore takip etti.
Türkiye'nin 2014-2018 yıllarına ilişkin cep telefonu ihracat ve ithalat verileri şöyle:
|Yıl
|İthalat miktarı (adet)
|İthalat tutarı (dolar)
|İhracat miktarı (adet)
|İhracat tutarı (dolar)
|2014
|12.546.529
|2.996.943.234
|421.298
|22.520.855
|2015
|13.581.718
|3.136.596.614
|518.544
|30.708.760
|2016
|13.464.546
|3.058.378.228
|873.757
|69.663.342
|2017
|12.189.655
|2.832.537.842
|579.393
|37.847.374
|2018
|9.820.192
|1.966.007.046
|504.022
|33.004.553
|Toplam
|61.602.640
|13.990.462.964
|2.897.014
|193.744.884
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